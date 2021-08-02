Еко-тур, футбол та волейбол: план спортивних заходів на серпень

|
№
|
Дата та час проведення
|
Назва та зміст заходу
|
Місце проведення
|
1
|
04.08
18:00
|
Чемпіонат Кременчуцького району з футболу
|
Стадіон «Кремінь-Арена» імені О.Бабаєва», Стадіон КЗФКіС «МФК «Кремінь» по вул. Гагаріна 26-А
|
2
|
04.08
9:00
10:10
11:20
|
Першість міста з футболу серед юнаків «Kremen Football League» U-16 ім. В.Й. Маньковського
|
Стадіон КЗФКіС «МФК «Кремінь» по вул. Гагаріна 26-А
|
3
|
05.08
09:00
|
ЕКО-ТУР на острів «Зелений»
|
Набережна Міського парку культури і відпочинку «Придніпровський»
|
4
|
07.08
08:00
|
Змагання на молодіжний кубок ПАТ «КВБЗ» з пляжного волейболу 2021 р.
|
Набережна Лейтенанта Дніпрова 33-а
|
5
|
07.08
11:00
|
Чемпіонат області з важкої атлетики
|
СК «Політех»
|
6
|
08.08
|
Всеукраїнські змагання з футболу ПФЛ України (І ліга)
ФК «Кремінь» – ФК «Полісся» Житомир
|
Стадіон «Кремінь-Арена» імені О.Бабаєва»
|
7
|
09.08
9:00
10:10
11:20
|
Першість міста з футболу серед юнаків «Kremen Football League» U-16 ім. В.Й. Маньковського
|
Стадіон КЗФКіС «МФК «Кремінь» по вул. Гагаріна 26-А
|
8
|
11.08
|
Чемпіонат Кременчуцького району з футболу
|
Стадіон «Кремінь-Арена» імені О.Бабаєва», Стадіон КЗФКіС «МФК «Кремінь» по вул. Гагаріна 26-А
|
9
|
13.08
9:00
10:10
11:20
|
Першість міста з футболу серед юнаків «Kremen Football League» U-16 ім. В.Й. Маньковського
|
Стадіон КЗФКіС «МФК «Кремінь» по вул. Гагаріна 26-А
|
10
|
14.08-15.08
09:00
|
Відкритий турнір з волейболу пляжного пам’яті Олександра Палія та Олега Селезньова
|
Набережна Лейтенанта Дніпрова 33-а
|
11
|
14.08-15.08
|
Чемпіонат Полтавської області з боротьби дзюдо серед юнаків та дівчат 2006-2007 р.н.
|
Комунального закладу фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська спеціалізована дитячо-юнацька спор-тивна школа з боротьби дзюдо» вул. Київська, 85
|
12
|
18.08
|
Чемпіонат Кременчуцького району з футболу
|
Стадіон «Кремінь-Арена» імені О.Бабаєва», Стадіон КЗФКіС «МФК «Кремінь» по вул. Гагаріна 26-А
|
13
|
20.08
9:00
10:10
11:20
|
Першість міста з футболу серед юнаків «Kremen Football League» U-16 ім. В.Й. Маньковського
|
Стадіон КЗФКіС «МФК «Кремінь» по вул. Гагаріна 26-А
|
14
|
21.08
09.00-12.00
|
Першість КМ КДЮСШ № 1 з веслування на б/к
|
Веслувальна база
|
15
|
22.08
|
Всеукраїнські змагання з футболу ПФЛ України (І ліга)
ФК «Кремінь» - ФК «Нива» Тернопіль
|
Стадіон «Кремінь-Арена» імені О. Бабаєва»
|
16
|
24.08
18:00
|
Велопарад
«Веловишиванка 2021»
|
БК «КРАЗ»
|
17
|
25.08
|
Чемпіонат Кременчуцького району з футболу
|
Стадіон «Кремінь-Арена» імені О.Бабаєва», Стадіон КЗФКіС «МФК «Кремінь» по вул. Гагаріна 26-А
|
18
|
25.08-12.09
|
Міський турнір з дворового футболу «Команда чемпіонів»
|
Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»
|
19
|
27.08
9:00
10:10
11:20
|
Першість міста з футболу серед юнаків «Kremen Football League» U-16 ім. В.Й. Маньковського
|
Стадіон КЗФКіС «МФК «Кремінь» по вул. Гагаріна 26-А
|
20
|
28.08
17:00
|
Відкритий дитячий турнір з бадмінтону «Перший волан»
|
Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»
|
21
|
28.08
|
Чемпіонат Полтавської області з боротьби дзюдо серед юнаків та дівчат до 23 років
|
«Кременчуцька міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа з боротьби дзюдо» вул. Київська, 85