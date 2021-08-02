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Кременчук, Спорт, Статистика

Еко-тур, футбол та волейбол: план спортивних заходів на серпень

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 150

 Вйо на спортивні заходи:) 

Дата та час проведення

Назва та зміст заходу

Місце проведення

1

04.08

18:00

Чемпіонат Кременчуцького району з футболу

Стадіон «Кремінь-Арена» імені О.Бабаєва», Стадіон КЗФКіС «МФК «Кремінь» по вул. Гагаріна 26-А

2

04.08

9:00

10:10

11:20

Першість міста з футболу серед юнаків «Kremen Football League» U-16 ім. В.Й. Маньковського

Стадіон КЗФКіС «МФК «Кремінь» по вул. Гагаріна 26-А

3

05.08

09:00

ЕКО-ТУР на острів «Зелений»

Набережна Міського парку культури і відпочинку «Придніпровський»

4

07.08

08:00

Змагання на молодіжний кубок ПАТ «КВБЗ» з пляжного волейболу 2021 р.

Набережна Лейтенанта Дніпрова 33-а

5

07.08

11:00

Чемпіонат області з важкої атлетики

СК «Політех»

6

08.08

Всеукраїнські змагання з футболу ПФЛ України (І ліга)

ФК «Кремінь» – ФК «Полісся» Житомир

Стадіон «Кремінь-Арена» імені О.Бабаєва»

7

09.08

9:00

10:10

11:20

Першість міста з футболу серед юнаків «Kremen Football League» U-16 ім. В.Й. Маньковського

Стадіон КЗФКіС «МФК «Кремінь» по вул. Гагаріна 26-А

8

11.08

Чемпіонат Кременчуцького району з футболу

Стадіон «Кремінь-Арена» імені О.Бабаєва», Стадіон КЗФКіС «МФК «Кремінь» по вул. Гагаріна 26-А

9

13.08

9:00

10:10

11:20

Першість міста з футболу серед юнаків «Kremen Football League» U-16 ім. В.Й. Маньковського

Стадіон КЗФКіС «МФК «Кремінь» по вул. Гагаріна 26-А

10

14.08-15.08

09:00

Відкритий турнір з волейболу пляжного пам’яті Олександра Палія та Олега Селезньова

Набережна Лейтенанта Дніпрова 33-а

11

14.08-15.08

Чемпіонат Полтавської області з боротьби дзюдо серед юнаків та дівчат 2006-2007 р.н.

Комунального закладу фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська спеціалізована дитячо-юнацька спор-тивна школа з боротьби дзюдо» вул. Київська, 85

12

18.08

Чемпіонат Кременчуцького району з футболу

Стадіон «Кремінь-Арена» імені О.Бабаєва», Стадіон КЗФКіС «МФК «Кремінь» по вул. Гагаріна 26-А

13

20.08

9:00

10:10

11:20

Першість міста з футболу серед юнаків «Kremen Football League» U-16 ім. В.Й. Маньковського

Стадіон КЗФКіС «МФК «Кремінь» по вул. Гагаріна 26-А

14

21.08

09.00-12.00

Першість КМ КДЮСШ № 1 з веслування на б/к

Веслувальна база

15

22.08

Всеукраїнські змагання з футболу ПФЛ України (І ліга)

ФК «Кремінь» - ФК «Нива» Тернопіль

Стадіон «Кремінь-Арена» імені О. Бабаєва»

16

24.08

18:00

Велопарад

«Веловишиванка 2021»

БК «КРАЗ»

17

25.08

Чемпіонат Кременчуцького району з футболу

Стадіон «Кремінь-Арена» імені О.Бабаєва», Стадіон КЗФКіС «МФК «Кремінь» по вул. Гагаріна 26-А

18

25.08-12.09

Міський турнір з дворового футболу «Команда чемпіонів»

 

Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»

19

27.08

9:00

10:10

11:20

Першість міста з футболу серед юнаків «Kremen Football League» U-16 ім. В.Й. Маньковського

Стадіон КЗФКіС «МФК «Кремінь» по вул. Гагаріна 26-А

20

28.08

17:00

Відкритий дитячий турнір з бадмінтону «Перший волан»

Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»

21

28.08

Чемпіонат Полтавської області з боротьби дзюдо серед юнаків та дівчат до 23 років

«Кременчуцька міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа з боротьби дзюдо» вул. Київська, 85
0
Автор: Альона Душенко
Теги: спорт афіша анонс
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