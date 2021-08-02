Еко-тур, футбол та волейбол: план спортивних заходів на серпень

Дата та час проведення

Змагання на молодіжний кубок ПАТ «КВБЗ» з пляжного волейболу 2021 р.

Всеукраїнські змагання з футболу ПФЛ України (І ліга)

Відкритий турнір з волейболу пляжного пам’яті Олександра Палія та Олега Селезньова

Комунального закладу фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська спеціалізована дитячо-юнацька спор-тивна школа з боротьби дзюдо» вул. Київська, 85

Чемпіонат Полтавської області з боротьби дзюдо серед юнаків та дівчат 2006-2007 р.н.

Першість КМ КДЮСШ № 1 з веслування на б/к

Всеукраїнські змагання з футболу ПФЛ України (І ліга)

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28.08

Чемпіонат Полтавської області з боротьби дзюдо серед юнаків та дівчат до 23 років