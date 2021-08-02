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На Ревівці зіткнулися Kia і «Славута»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 442

 

«Славута» повертала ліворуч, а Kia йшла на обгін і влетіла їй у бік

2 липня у Кременчуці, близько 10.00 на вул. Богдана Хмельницького сталася ДТП.

В районі зупинки Ревівка зіткнулися Kia і «Славута». «Славута» повертала ліворуч, а Kia йшла на обгін і влетіла їй у бік.

Інформації про потерпілих не надходило.

 


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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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