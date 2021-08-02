На Ревівці зіткнулися Kia і «Славута»

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«Славута» повертала ліворуч, а Kia йшла на обгін і влетіла їй у бік

2 липня у Кременчуці, близько 10.00 на вул. Богдана Хмельницького сталася ДТП.

В районі зупинки Ревівка зіткнулися Kia і «Славута». «Славута» повертала ліворуч, а Kia йшла на обгін і влетіла їй у бік.

Інформації про потерпілих не надходило.



