На Полтавщині жінка через 13 років розповіла про зґвалтування: підозрюваного взяли під варту

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 747

Потерпіла наважилася звернутися до поліції, коли зрозуміла, що злочин не може залишитися без покарання

У Полтаві жінка звернулася до правоохоронців із заявою про зґвалтування, яке сталося 13 років тому, коли їй було лише 12 років. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За словами потерпілої, до злочину причетний знайомий родини. Усі ці роки вона намагалася забути про пережите, працювала з психологами, але зрозуміла, що чоловік має понести відповідальність за скоєне.

Під час розслідування поліцейські встановили, що цей же чоловік може бути причетний і до зґвалтування сестри потерпілої, якій тоді було 10 років.

Зібрані докази дозволили повідомити фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України — зґвалтування, вчинене щодо малолітньої особи.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. У межах кримінального провадження призначено низку судових експертиз. Нині триває слідство.

Нагадаємо, у Кременчуці судитимуть чоловіка, який ґвалтував 13-річну дочку співмешканки.