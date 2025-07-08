Кременчужани чули вибухи

Вчора, 23:58 Переглядів: 501

8 липня, близько 23.50, у Кременчуцькій громаді було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».

Ймовірно працює протиповітряна оборона. У Повітряних силах попереджали про рух російських безпілотників на Полтавщині, курс західний.

Офіційної інформації від облвійськадміністрації поки не надходило.