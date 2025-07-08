«Оселедець під шубою» по-новому: як приготувати рол у домашніх умовах

Традиційна новорічна закуска — «оселедець під шубою» — тепер у незвичному форматі. Пропонуємо рецепт, який точно здивує ваших гостей: страва подається у вигляді ролу.
На бамбукову циновку кладемо харчову плівку, а зверху — лист норі. В центрі робимо шар з натертого буряка, далі — майонез. Потім викладаємо по черзі натерту картоплю, моркву та ще один шар майонезу. Наступний шар — яйця, а по центру смужкою — шматочки оселедця.
Згортаємо все в рулет за допомогою циновки. Підрізаємо краї норі, щоб рол вийшов щільним. Ставимо у холодильник на 2 години.
Після охолодження нарізаємо на порції — і подаємо до столу.
Смачного!
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