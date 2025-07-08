«Оселедець під шубою» по-новому: як приготувати рол у домашніх умовах

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 62

Традиційна новорічна закуска — «оселедець під шубою» — тепер у незвичному форматі. Пропонуємо рецепт, який точно здивує ваших гостей: страва подається у вигляді ролу.

Інгредієнти:

буряк — 1 шт.;

картопля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

оселедець — 5 шматочків;

лист норі — 1 шт.;

майонез — 200 г.

Приготування:

На бамбукову циновку кладемо харчову плівку, а зверху — лист норі. В центрі робимо шар з натертого буряка, далі — майонез. Потім викладаємо по черзі натерту картоплю, моркву та ще один шар майонезу. Наступний шар — яйця, а по центру смужкою — шматочки оселедця.

Згортаємо все в рулет за допомогою циновки. Підрізаємо краї норі, щоб рол вийшов щільним. Ставимо у холодильник на 2 години.

Після охолодження нарізаємо на порції — і подаємо до столу.

Смачного!