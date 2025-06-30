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У Кременчуці демонтують пам'ятник матросам Дніпровської флотилії

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 395

 

Його вилучили з держреєстру як об’єкт із символікою тоталітарного режиму

30 червня у Кременчуці почався процес демонтажу пам’ятника матросам Дніпровської флотилії, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Відомо, що роботи проводить КП «Благоустрій Кременчука».

Нагадаємо, восени 2024 року питання демонтажу пам'ятника розглядали на сесії Кременчуцької міськради, однак його залишили, оскільки він був внесений у державний реєстр пам'яток монументального мистецтва. У червні 2025 року його вилучили з Державного реєстру нерухомих пам’яток України на підставі Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів» та нещодавно ухваленого закону про заборону російської імперської пропаганди. 


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Автор: Вероніка Білодід
Теги: пам'ятник матросам декомунізація деколонізація
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