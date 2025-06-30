У Кременчуці демонтують пам'ятник матросам Дніпровської флотилії

30 червня у Кременчуці почався процес демонтажу пам’ятника матросам Дніпровської флотилії, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Відомо, що роботи проводить КП «Благоустрій Кременчука».
Нагадаємо, восени 2024 року питання демонтажу пам'ятника розглядали на сесії Кременчуцької міськради, однак його залишили, оскільки він був внесений у державний реєстр пам'яток монументального мистецтва. У червні 2025 року його вилучили з Державного реєстру нерухомих пам’яток України на підставі Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів» та нещодавно ухваленого закону про заборону російської імперської пропаганди.
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