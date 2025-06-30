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«Таку святу людину рідко коли зустрінеш»: у Кременчуці попрощалися із полеглим захисником Володимиром Ільченком

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 805

 

Після мобілізації захисник два місяці провів у навчальному центрі, а потім ще чотири місяці — на службі у військовій частині

Сьогодні, 30 червня, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели полеглого у бою за Україну захисника Володимира Ільченка. Народився чоловік 4 березня 1982 року у Світловодську, проте навчався та жив у Кременчуці. Навчався чоловік у Кременчуцькій гімназії № 8, а згодом освіту здобув у професійно-технічному училищі № 19. Працював на приватному підприємстві.

 

Провести в останню путь героя зібралися багато людей — прийшли його рідні та знайомі, друзі, приїхали побратими. Усі, хто знав Володимира, прийшли віддати йому останню шану і подякувати за захист Батьківщини.

 

Наталія — хрещена мати дружини Володимира. Говорить: чоловік не так давно прийшов у їхню сім’ю, і його загибель для всіх — велика утрата.

— Таку святу людину рідко коли зустрінеш на життєвому шляху. Він був люблячим, щирим, завжди усім допомагав. Сказати про нього можна тільки гарне. Нехай земля йому буде пухом, — ділиться жінка.

 

За словами Наталії, Володимира мобілізували на службу торік у грудні.

— Він був тут у теробороні, але так сталося, що мав їхати на працю, але його зупинили — і от… Він два місяці був у навчальному центрі і чотири місяці прослужив, за цей час отримав нагороду. Такі люди — це одиниці у нашому житті. 

 

Володимир Ільченко був нагороджений відзнакою «Захисник Донбасу» — це не офіційна державна нагорода. Її вручають як заохочувальну відзнаку.

За словами військовослужбовця із позивним «Лиман», служив захисник інспектором прикордонної служби ІІ категорії, майстром інженерно-позиційного відділення. 

— Загинув 21 червня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України поблизу Краматорська на Донеччині. Світла пам’ять полеглому захиснику, — додає «Лиман».

 

У полеглого воїна лишилися дружина та син від попереднього шлюбу. Після поминальної служби у Свято-Миколаївському соборі поховали захисника на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира Ільченка.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: війна воїни світла загиблий Прощання поховання
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