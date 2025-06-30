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Що і коли сіяти у липні, щоб отримати гарний урожай

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 517

Дізнайтесь, які дні найкращі для посіву, догляду за грядками та коли варто утриматись від посадок, щоб отримати рясний урожай

Також у липні значну увагу приділяють догляду за рослинами — поливу, прополюванню і захисту від шкідників.

Найкращі дні для робіт у саду та на городі: 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 28, 29.

Що та коли можна сіяти у липні

  • Редис (повторний посів): 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30.
  • Огірки (другий посів): 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
  • Квасоля: 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
  • Кріп, петрушка, рукола: 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30.
  • Буряк (повторний посів): 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
  • Шпинат: 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30.
  • Капуста пекінська: 3, 4, 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30, 31.
  • Ріпа, редька: 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
  • Сидерати (гірчиця, фацелія, люпин): 4, 5, 6, 11, 12, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Не рекомендується займатися посівом і посадкою рослин у такі дні липня 2025 року: 1, 13, 25, 26, 30, 31.

Натомість у ці дні можна зайнятися іншими роботами: видаленням бур’янів; розпушуванням, мульчуванням та підживленням ґрунту; профілактичною обробкою рослин від хвороб і шкідників.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: календар городника
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