Що і коли сіяти у липні, щоб отримати гарний урожай

Дізнайтесь, які дні найкращі для посіву, догляду за грядками та коли варто утриматись від посадок, щоб отримати рясний урожай
Також у липні значну увагу приділяють догляду за рослинами — поливу, прополюванню і захисту від шкідників.
Найкращі дні для робіт у саду та на городі: 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 28, 29.
Не рекомендується займатися посівом і посадкою рослин у такі дні липня 2025 року: 1, 13, 25, 26, 30, 31.
Натомість у ці дні можна зайнятися іншими роботами: видаленням бур’янів; розпушуванням, мульчуванням та підживленням ґрунту; профілактичною обробкою рослин від хвороб і шкідників.
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