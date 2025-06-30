На Кременчуччині ліквідували пожежу, що виникла внаслідок масованого обстрілу

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 493

У ніч на 29 червня армія РФ вчергове атакувала Кременчук шахедами та ракетами

На Кременчуччині завершили ліквідацію пожежі, що сталася на території одного із підприємств внаслідок масованого комбінованого обстрілу армії РФ у ніч на 29 червня. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

За його словами, рятувальники лишаються на місці події, аби провести проливку та почати розбір пошкоджених конструкцій.

Нагадаємо, перші вибухи у Кременчуці почали лунати 28 червня близько 23.00. За даними ПОВА, влучання припали на територію одного із підприємств.

Також внаслідок російського обстрілу падіння уламків сталося і у Полтавському районі — там загорілась будівля одного з підприємств та пошкоджено прибудову житлового будинку.

Крім того, внаслідок комбінованої атаки ворога ушкоджено залізничний вокзал «Полтава-Південна»: вибито вікна та двері, частково зруйновано стелі. Від ударної хвилі також зазнали пошкоджень приміський вокзал, окремі вагони та адміністративні приміщення.