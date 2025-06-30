Фейки, маніпуляції, російське ІПСО: Сухопутні війська перевірили роботу Полтавського ОТЦК

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 330

Упродовж червня в області зафіксували 17 випадків непідтверджених інцидентів за участі військовослужбовців ТЦК та СП

Протягом червня на Полтавщині в рамках перезавантаження роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки було зафіксовано 17 випадків непідтверджених інцидентів за участі військовослужбовців Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це інформують у пресслужбі Полтавського ОТЦК.

Так на Полтавщині усі ці випадки стосувалися заходів оповіщення, розшуку та адміністративного затримання, які проводять військовослужбовці терцентрів разом із поліціянтами. В обласному ТЦК наголошують: це законна діяльність їхніх військовослужбовців, яка регламентується численними нормативними актами.

Поширені ж у соцмережах упродовж червня дописи та відео роботи військовослужбовців виражають невдоволення окремих громадян стосовно проведення заходів мобілізації загалом і в жодному з випадків не є конкретними протиправними діями груп оповіщення, зазначають в ОТЦК.

Тож, за даними Полтавського ОТЦК та СП, протягом червня порушень у діяльності районних ТЦК та СП і їх відділів не було.