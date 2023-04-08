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Куди піти на вихідних жителям Кременчука та району

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 2

 

Афіша заходів на 8 та 9 квітня

Не знаєте, як урізноманітнити дозвілля на вихідних? Розповідаємо, куди піти жителям Кременчука та району, щоб отримати естетичне задоволення, нові знання та позитивні емоції.

Кременчук

8 квітня, субота

11.00 - у 1-му корпусі Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського (вул. Університетська, 20) у межах Клубу української мови відбудеться майстер-клас з писанкарства. Його проведе майстриня Наталія Куліш. Вхід вільний.

11.00-18.00 - настільна ігротека у читальній залі Бібліотеки-філії №2 (вул. Соборна, 9/16). Щосуботи тут збираються любителі настільних ігор — жителі Кременчука та сусідніх населених пунктів. Вхід вільний.

18.00 - у Міському палаці культури (бульв. Українського відродження, 2) відбудеться благодійний гумористичний концерт-імпровізація чемпіонів Ліги сміху «Ветеранів космічних військ» та Ігоря Ласточкіна. Це буде шоу, в якому саме глядачі стануть творцями того, що коміки в цей вечір зіграють на сцені. Квитки тут.

9 квітня, неділя

11.00-18.00 - у читальній залі бібліотеки-філії №2 на Соборній, 9/16 триває виставка вириванок «Живи та квітни, моя Україно!». Представлені творчі роботи вихованців Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Академії майбутнього». В основі сюжетів 20 картин, створених під керівництвом Дмитра Короля, — українські свята, звичаї, культура та історія. Зокрема й дві частини майбутнього рекорду України. Вхід вільний.

11.00 - у Будинку дитячої та юнацької творчості (вул. Миколи Залудяка, 14) відбудеться благодійний концерт (ярмарок, аукціон, фотозона) Вхід: 100 грн (квитки - 067 417 6309).

11.00 - відбудеться тренінг із домедичної допомоги на тему серцево-легеневої реанімації. Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг. Для тих, хто зареєструється, місце проведення (десь у Центрі) повідомлять за дві години до початку.

12.00 - настільна ігротека у читальній залі бібліотеки-філії №5 (вул. Республіканська, 65). Щонеділі тут доступна локація з цікавими різноманітними настільними іграми на будь-який вік. Вхід вільний.

18.00 - у Міському палаці культури (бульв. Українського відродження, 2) рок-гурт «Друга Ріка» зіграє концерт в рамках всеукраїнського акустичного туру «Інша ріка». Пролунають улюблені пісні гурту в акустичному звучанні, серед яких «Три хвилини», «Сьомий день», «Фурія», «Секрет», «Так мало тут тебе» та інші, а також пісня 2022 року – «Чи ти почув». Квитки тут.

19.00 - у Театрі «МО» (вул. Старшого лейтенанта Кагала, 38) відбудеться вистава «Альпініст(к)и». Найлегша та найвеселіша сучасна комедія, прем'єра цього сезону. Вхід: 250 грн. Замовлення квитків: 097 933 1133.

Також у суботу або в неділю можна відвідати галереї:

  • 10.00-16.00 - у Кременчуцькій міській художній галереї (вул. Коцюбинського, 4) тривають одразу три експозиції (вхід вільний):
    - фотовиставка «Подих Наддніпрянщини» фотографа Ігоря Міщенка (велика зала);
    - персональна виставка художниці Олени Кожухарь «Імерсія світла» (анімалістика, абстрактика, портрети) (мала зала);
    - філателістична виставка «Фотографи України» (стенди).
  • 10.00-17.00 - у Картинній галереї Наталії Юзефович (вул. Космічна, 9) триває виставка відомих кременчуцьких художниць «Необмежений простір». Представлені графічні твори Інни Мосієнко та абстрактний живопис Тетяни Шуляк. Вхід вільний.
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Необмежений простір: у Кременчуці відкрилася виставка Тетяни Шуляк та Інни Мосієнко

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: куди піти вихідні настільні ігри виставка галерея МПК концерт бібліотека
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