Куди піти на вихідних жителям Кременчука та району

Не знаєте, як урізноманітнити дозвілля на вихідних? Розповідаємо, куди піти жителям Кременчука та району, щоб отримати естетичне задоволення, нові знання та позитивні емоції.

Кременчук

8 квітня, субота

11.00 - у 1-му корпусі Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського (вул. Університетська, 20) у межах Клубу української мови відбудеться майстер-клас з писанкарства. Його проведе майстриня Наталія Куліш. Вхід вільний.

11.00-18.00 - настільна ігротека у читальній залі Бібліотеки-філії №2 (вул. Соборна, 9/16). Щосуботи тут збираються любителі настільних ігор — жителі Кременчука та сусідніх населених пунктів. Вхід вільний.

18.00 - у Міському палаці культури (бульв. Українського відродження, 2) відбудеться благодійний гумористичний концерт-імпровізація чемпіонів Ліги сміху «Ветеранів космічних військ» та Ігоря Ласточкіна. Це буде шоу, в якому саме глядачі стануть творцями того, що коміки в цей вечір зіграють на сцені. Квитки тут.

9 квітня, неділя

11.00-18.00 - у читальній залі бібліотеки-філії №2 на Соборній, 9/16 триває виставка вириванок «Живи та квітни, моя Україно!». Представлені творчі роботи вихованців Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Академії майбутнього». В основі сюжетів 20 картин, створених під керівництвом Дмитра Короля, — українські свята, звичаї, культура та історія. Зокрема й дві частини майбутнього рекорду України. Вхід вільний.

11.00 - у Будинку дитячої та юнацької творчості (вул. Миколи Залудяка, 14) відбудеться благодійний концерт (ярмарок, аукціон, фотозона) Вхід: 100 грн (квитки - 067 417 6309).

11.00 - відбудеться тренінг із домедичної допомоги на тему серцево-легеневої реанімації. Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг. Для тих, хто зареєструється, місце проведення (десь у Центрі) повідомлять за дві години до початку.

12.00 - настільна ігротека у читальній залі бібліотеки-філії №5 (вул. Республіканська, 65). Щонеділі тут доступна локація з цікавими різноманітними настільними іграми на будь-який вік. Вхід вільний.

18.00 - у Міському палаці культури (бульв. Українського відродження, 2) рок-гурт «Друга Ріка» зіграє концерт в рамках всеукраїнського акустичного туру «Інша ріка». Пролунають улюблені пісні гурту в акустичному звучанні, серед яких «Три хвилини», «Сьомий день», «Фурія», «Секрет», «Так мало тут тебе» та інші, а також пісня 2022 року – «Чи ти почув». Квитки тут.

19.00 - у Театрі «МО» (вул. Старшого лейтенанта Кагала, 38) відбудеться вистава «Альпініст(к)и». Найлегша та найвеселіша сучасна комедія, прем'єра цього сезону. Вхід: 250 грн. Замовлення квитків: 097 933 1133.

Також у суботу або в неділю можна відвідати галереї: