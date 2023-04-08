Сандра, відьми та кондитерська: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

За сюжетами трилерів відомого письменника Рогера Копонена відбувається серія містичних убивств. Знайдено мертвою дружину письменника в розкішній чорній сукні, на її обличчі застигла моторошна посмішка. Дівчина-потопельниця під льодом, чоловік, забитий до смерті камінням, та інші жертви: хтось загрався в кривавого інквізитора, головного героя роману Рогера «Полювання на відьом». За розслідування береться Єссіка Ніємі. І що глибше вона занурюється у справу, то більше розуміє: вбивця не один, тут діє ціла зграя оскаженілих демонів у людській подобі. Вони завжди на крок попереду від Єссіки. Та коли світло проллється на темні закутки життя самої слідчої.

Це перша частина трилогії британської письменниці про пошуки щастя та свого місця в житті. Головна героїня Стіві зазнає смуги невдач – втрата роботи, смерть улюбленої тітки, аварія. Все це так несподівано звалилося на неї. Проте життя повне несподіванок: тітка попіклувалася про неї, залишивши чималу суму грошей. Переїзд до красивого гірського села в спробі розпочати свій бізнес стає для дівчини неабияким випробуванням у пошуку себе. Стіві ще навіть не здогадується, що чекає її на шляху, — справжнє кохання.