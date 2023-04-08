Вночі рятувальники виламали двері до оселі кременчужанина

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 821 Коментарів: 1

Рідні забили на сполох, бо чоловік довго не відкривав

8 квітня о 00.01 до Служби порятунку надійшло сповіщення від кременчужан, що на вул. Троїцька літній чоловік тривалий час не відчиняє двері.

За інформацією Кременчуцьке РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області, прибулі на місце рятувальники 16 державної пожежно-рятувальної частини за допомогою шансового інструменту (лому) відкрили двері та надали доступ рідним до квартири.

Виявилося, що чоловік міцно спав і не потребував медичної допомоги.

*фото ілюстративне