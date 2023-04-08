ДТЕК хоче розмістити на Кременчуччині вітряні електростанції — регіон може отримати великі інвестиції

Кременчуцький район може отримати величезні інвестиції в енергетичну сферу. Планується побудова потужних вітряних електростанції, які зможуть забезпечити більша частина потреби всієї області в електроенергії.
Про це вчора, 7 квітня, під час брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, напередодні, 6 квітня, відбулася зустріч представників енергетичної компанії ДТЕК з керівниками декількох територіальних громад Кременчуцького району.
Він додав, що наразі ДТЕК розглядає варіанти, які саме громади Кременчуцького району залучатимуть до реалізації цього проєкту. І як тільки меморандум з ДТЕК буде укладено, то про усі деталі проєкту буде повідомлено та будуть проведені громадські слухання.
Про якісь конкретні дати та терміни він нічого не сказав, зазначивши, що країна знаходиться у стані війни, і конкретні строки передбачити важко.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.