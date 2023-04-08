ДТЕК хоче розмістити на Кременчуччині вітряні електростанції — регіон може отримати великі інвестиції

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Потужні вітряки зможуть забезпечити більш ніж половина потреби Полтавщини в електроенергії

Кременчуцький район може отримати величезні інвестиції в енергетичну сферу. Планується побудова потужних вітряних електростанції, які зможуть забезпечити більша частина потреби всієї області в електроенергії.

Про це вчора, 7 квітня, під час брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, напередодні, 6 квітня, відбулася зустріч представників енергетичної компанії ДТЕК з керівниками декількох територіальних громад Кременчуцького району.

— Внаслідок ворожих обстрілів енергосистема України зазнала значних втрат. За оцінками деяких фахівців, близько 40% енергетичних об'єктів отримали пошкодження. Враховуючи ці фактори та досвід, отриманий під час війни, Кременчуцька РВА разом із територіальними громадами прийшли до рішення щодо розвитку на території району джерел відновлювальної електроенергії. Вони дадуть змогу залучити потужності вітру для забезпечення нашого регіону електроенергії, — заявив Олег Лєднік.

Він додав, що наразі ДТЕК розглядає варіанти, які саме громади Кременчуцького району залучатимуть до реалізації цього проєкту. І як тільки меморандум з ДТЕК буде укладено, то про усі деталі проєкту буде повідомлено та будуть проведені громадські слухання.

— Зараз усі країни Європейського союзу використовують відновлювальну електроенергію. Деякі з них вже досягли рівня 40 %. Енергосистема України поки лише 13 % електроенергії отримує від відновлювальних джерел. Наше завдання по максимуму забезпечити безперебійним електропостачанням промисловість та жителів, — зазначив Олег Лєднік.

Про якісь конкретні дати та терміни він нічого не сказав, зазначивши, що країна знаходиться у стані війни, і конкретні строки передбачити важко.