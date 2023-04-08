ДТЕК хоче розмістити на Кременчуччині вітряні електростанції — регіон може отримати великі інвестиції

Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Кременчук

ДТЕК хоче розмістити на Кременчуччині вітряні електростанції — регіон може отримати великі інвестиції

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 200

 

Потужні вітряки зможуть забезпечити більш ніж половина потреби Полтавщини в електроенергії

Кременчуцький район може отримати величезні інвестиції в енергетичну сферу. Планується побудова потужних вітряних електростанції, які зможуть забезпечити більша частина потреби всієї області в електроенергії.

Про це вчора, 7 квітня, під час брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, напередодні, 6 квітня, відбулася зустріч представників енергетичної компанії ДТЕК з керівниками декількох територіальних громад Кременчуцького району.

— Внаслідок ворожих обстрілів енергосистема України зазнала значних втрат. За оцінками деяких фахівців, близько 40% енергетичних об'єктів отримали пошкодження. Враховуючи ці фактори та досвід, отриманий під час війни, Кременчуцька РВА разом із територіальними громадами прийшли до рішення щодо розвитку на території району джерел відновлювальної електроенергії. Вони дадуть змогу залучити потужності вітру для забезпечення нашого регіону електроенергії, — заявив Олег Лєднік.

Він додав, що наразі ДТЕК розглядає варіанти, які саме громади Кременчуцького району залучатимуть до реалізації цього проєкту. І як тільки меморандум з ДТЕК буде укладено, то про усі деталі проєкту буде повідомлено та будуть проведені громадські слухання.

— Зараз усі країни Європейського союзу використовують відновлювальну електроенергію. Деякі з них вже досягли рівня 40 %. Енергосистема України поки лише 13 % електроенергії отримує від відновлювальних джерел. Наше завдання по максимуму забезпечити безперебійним електропостачанням промисловість та жителів, — зазначив Олег Лєднік.

Про якісь конкретні дати та терміни він нічого не сказав, зазначивши, що країна знаходиться у стані війни, і конкретні строки передбачити важко.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА ДТЕК електростанції альтернативні джерела
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 13 від 30 березня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 12 від 23 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 11 від 16 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 10 від 9 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх