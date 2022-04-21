Дев'ятий рік війни з росією: 57-й день повномасштабного вторгнення

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24 лютого, о 5.00 путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом 56 діб. «ТелеграфЪ» увесь цей час оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію. Сьогодні ми продовжимо.

Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.

1.33 В ОТУ «Схід» повідомили, що українські воїни знищили близько 40 окупантів, 5 БМП, 4 БТР, 1 ЗРК та 1 мінометний розрахунок.



3.03 Разом із українською піснею світом шириться українська кухня. Пряма трансляція з Берліна - звичайне кафе: борщ з уточненням «український» - €6,50, домашні вареники з картоплею - €6,90.



3.29 У квітні, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Андрій Соколовський. Прощання із полеглим героєм відбудеться у Лубнах 21 квітня о 12.00 на Володимирському майдані.

