Європою за українською піснею несеться українська кухня

Сьогодні, 03:03 Переглядів: 97

Пряма трансляція з Берліна - звичайне кафе: борщ з уточненням «український» - €6,50, домашні вареники з картоплею - €6,90.

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