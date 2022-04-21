Два нових випадки COVID-19 зареєстровано у Кременчуці

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Вчора, 20 квітня, у Кременчуці зареєстровано два випадка захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли одна жінка віком 49 років та один чоловік віком 73 роки. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Із вперше виявлених випадків захворювання два пацієнта перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 4 пацієнта.

Одужало два пацієнта, випадків смерті не зареєстровано.

Всього зареєстровано 24 040. Одужало 23 306. Померло 720