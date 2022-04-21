Сьогодні у бібліотеці на Соборній відбудеться майстер клас для дітей

Сьогодні, 02:02 Переглядів: 42

Сьогодні, 21 квітня, у Кременчуці у приміщенні центральної дитячої бібліотеки відубудеться майстер-клас. Захід розпочнеться о 13.00 за адресою: вул. Соборна, 12/16. Про це повідомила Viktoria Meshalkina.

- Ольга Мешкова і її PROдленка+ затіяли хорошу справу: проведуть безоплатний передсвятковий майстер - клас для дітей переселенців. Запрошуємо діток 6-10 років зробити для рідних святкову листівку. А ще працівники бібліотеки проведуть для маленьких гостей цікавий бібліотечний урок, - йдеться в повідомленні