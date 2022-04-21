«Дівоча душа» заквітла у Кременчуці

Сьогодні, 00:27 Переглядів: 117

На 10 днів пізніше розквітла найстаріша магнолія у Полтаві. Росте дерево на території Полтавського аграрного університету понад чотири десятиліття. Саджанці до Полтави привезли з київського ботанічного саду. Через прохолодну погоду з чотирьох дерев розквітло поки одне.

У Кременчуці через прохолодну погоду також не поспішає розквітнути «дівоча душа». Ще поки не розквітли магнолії напроти Кременчуцького національного університету та Кременчуцької міської ради. Проте у розпліднику рослин Гарді - магнолії радують відвідувачів своєю красою.

Існує легенда, за якою квітки магнолій - це душі дівочі. Вони розпускаються навесні, щоб віддати їй своє тепло. І справді, температура повітря в бутонах завжди на кілька градусів вища за навколишню. Навіть жуки, а вони запилюють квітки магнолій, заповзають туди на ніч, ховаючись від заморозків.