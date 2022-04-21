Українські хокеїсти вдруге обіграли Хорватію у спарингу

Сьогодні, 01:02 Переглядів: 41

Національна збірна України здобула другу поспіль перемогу над командою Хорватії. Після 11:0 за добу до того сьогодні наша команда здолала опонентів зі скромнішим результатом.

Хорватія – Україна – 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – Бородай (Андрущенко, Ворона), 01:46. 0:2 – Чіканцев (Гриценко), 05:47. 0:3 – Бородай (Морозов), 30:20. 1:3 – Пузіч (Ведлін, Бренчун), 42:46

Хорватія: Ніколіч; Тадіч – Крамаріч, Пузіч – Черовецкі, Бренчун – Чавловіч, Аліч – Пауловіч; Ярков – Марінковіч – Добріч, Смолеч – Фічур – Сакіч, Чунко – Ідзан – Ведлін, Бабек – Буковіч – Дімітрієвіч. Тренер – Рок Ройшек

Україна: Дьяченко (Кубрицький, 30:20); Толстушко – Мережко, Пангелов-Юлдашев – Матусевич, Литвинов – Андрейків, Сисак – Гребеник; Лялька – Німенко – Коренчук, Савченко – Гриценко – Чіканцев, Андрущенко – Ворона – Бородай, Пересунько – Мазур – Морозов. Тренер – Вадим Шахрайчук; асистент – Костянтин Сімчук

Кидки: 10 (3 + 3 + 4) – 66 (22 + 18 + 26)

Штраф: 10 (2 + 4 + 4) – 0 (0 + 0 + 0)

20 квітня. Будапешт (Угорщина). Льодовий комплекс «Вашаш». 244 глядачі