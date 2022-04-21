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Кременчук, Освіта

Кременчуцькі студенти вантажать продукти та здають кров для постраждалих в російсько-українській війні

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 197

 Дівчата формують продовольчі набори, хлопці розвантажують продукти та завантажують готові набори

Студенти КрНУ вантажать продукти для мешканців зруйнованих окупантами міст Київщини. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького національного університету ім.Михайла Остроградського. 

13 квітня активісти студентського самоврядування КрНУ вантажили продуктові набори для мешканців зруйнованих російськими окупантами міст Київської області. Гроші на продукти зібрали кременчужани. Згодом завантажений під дах бус вирушив у рейс.

Робота тривала в одній зі шкіл на Молодіжному. Тут, за згодою з дирекцією навчального закладу, розміщений волонтерський центр, у якому волонтери формували продуктові набори. Стандартний пакунок складався з консервів, круп, рису, макаронів, борошна, соняшникової олії, картоплі тощо. Також цього разу вдалося додати до наборів і ковбасу.

 

Усі продукти та інші товари (зубна паста, зубні щітки та ін.) були придбані за добровільні пожертви пересічних кременчужан. Люди не лише перераховували гроші, а й приносили продукти. Збір коштів організувала кременчуцький волонтер Марина Шляпіна. Саме за її ініціативою такі продовольчі набори вже зібрали і відвезли до Ірпеня, Тростянця та Бучі. Поїздки у ці регіони вкрай небезпечні, натомість кременчуцькі волонтери переконані, що мешканцям знищених окупантами міст та містечок Київщини необхідно допомогти саме зараз. Тому робота не припиняється ні на день – щойно вдається зібрати кошти, волонтери готують черговий гуманітарний вантаж. Дівчата формують продовольчі набори, хлопці розвантажують продукти та завантажують готові набори.

 

Наступного дня студенти здали кров для бійців Збройних Сил України

14 квітня студенти Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського організували черговий День донора – здали кров для потреб бійців Збройних Сил України та всіх, хто постраждав під час війни з російськими окупантами.

Всесвітній День донора крові відзначається 14 червня, натомість група студентів-активістів вирішила не чекати офіційної дати, а здати кров вже зараз, коли вона конче потрібна. Вони зробили це у Кременчуцькій обласній станції переливання крові.

Станції переливання крові у Кременчуці терміново потрібні донори усіх груп

 

Голова студентського профкому університету Ілля Баранник так пояснив спільне рішення:

– Здавати кров дуже важливо і у мирний час, а коли війна, тим більше! Студентське самоврядування зібрало небайдужих студентів і разом ми здали кров. Пункт переливання крові у Кременчуці потребує донорів, і якщо у когось є бажання – приходьте, і робіть благородну справу, здавайте кров для наших солдатів.

Цього року студенти університету вже здавали кров – вони зробили це 23 лютого, за добу до початку російсько-української війни. Голова студпрофкому тоді сказав:

- istanbul travesti – Донорська кров завжди потрібна, останнім часом її у Кременчуці навіть бракує. А у світлі тих подій, які відбуваються в країні, на тлі загострення ситуації на Донбасі, вона потрібна ще більше. Тому ми не стали зволікати.
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Автор: Альона Душенко

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Теги: волонтери війна донор кров
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