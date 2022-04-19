Станції переливання крові у Кременчуці терміново потрібні донори усіх груп

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 134

Станції переливання крові у Кременчуці терміново потрібні донори усіх груп.

За інформацією у волонтерських групах, всю кров, яку зібрали у нашому місті, відправили на Харків, тому тепер знову треба поповнити запас.

Медперсонал закладу дякує усім донорам і чекає людей на донацію.

Приходьте на станцію переливання крові з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 12.00 за адресою: вулиця Мазепи, 8. Первинним донорам бажано прийти до 11.00. Телефон для довідок: (067) 326 26 62.

У медзакладі просять людей не приходити на голодний шлунок, щоб не стало погано. Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво. Не можна вживати жирну їжу та алкоголь.