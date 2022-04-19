Як виглядає знищений російський склад боєприпасів в Україні
Сьогодні, 12:06Переглядів: 418
Генеральний штаб ЗСУ доповів про втрати окупантів за час вторгнення в Україну
Генеральний штаб ЗСУ доповів про втрати окупантів за час вторгнення в Україну:
особового складу - близько 20800 осіб ліквідовано,
танків ‒ 802 од,
бойових броньованих машин ‒ 2063 од,
артилерійських систем – 386 од,
РСЗВ - 132 од,
засоби ППО - 67 од,
літаків – 169 од,
гелікоптерів – 150 од,
автомобільної техніки - 1495 од,
кораблі/катери - 8 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 158,
спеціальна техніка - 27,
пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Ось такий сучасний вигляд знищеного російського складу боєприпасів на території України. Відео надала 10 Гірсько-штурмова бригада. Це робота артилерії «Едельвейсів».
Святковий пікнік до Великодня вдався на славу! Найсмачніше вже підсмажене та знищене! Операція «маскування» від непрошених гостей провалилась, не почавшись. Лузери – вони в крові лузери. Кадри, які по-справжньому надихають! - йдеться у повідомленні.
А на відео нижче – знищення ворожої техніки 30 окремою механізованою бригадою ім. князя Костянтина Острозького.
Гнатимемо ворогів зі своєї землі! Ми обов’язково переможемо!