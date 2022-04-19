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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Як виглядає знищений російський склад боєприпасів в Україні

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 418

 

Генеральний штаб ЗСУ доповів про втрати окупантів за час вторгнення в Україну

Генеральний штаб ЗСУ доповів про втрати окупантів за час вторгнення в Україну:

  • особового складу - близько 20800 осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 802 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2063 од,
  • артилерійських систем – 386 од,
  • РСЗВ - 132 од,
  • засоби ППО - 67 од,
  • літаків – 169 од,
  • гелікоптерів – 150 од,
  • автомобільної техніки - 1495 од,
  • кораблі/катери - 8 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 158,
  • спеціальна техніка - 27,
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Ось такий сучасний вигляд знищеного російського складу боєприпасів на території України. Відео надала 10 Гірсько-штурмова бригада. Це робота артилерії «Едельвейсів».

Святковий пікнік до Великодня вдався на славу! Найсмачніше вже підсмажене та знищене! Операція «маскування» від непрошених гостей провалилась, не почавшись. Лузери – вони в крові лузери. Кадри, які по-справжньому надихають! - йдеться у повідомленні.

А на відео нижче – знищення ворожої техніки 30 окремою механізованою бригадою ім. князя Костянтина Острозького.

Гнатимемо ворогів зі своєї землі! Ми обов’язково переможемо!
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Автор: Катерина Турубара

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Теги: втрати Росія війна
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