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Кременчук

Найближчими днями запрацює фонтан у сквері Бабаєва

Сьогодні, 11:28 Переглядів: 192

 

Також запустять водограї в інших міських скверах – на бульварі Пушкіна та у сквері Ізюмова

Найближчими днями запрацює фонтан у сквері імені Бабаєва. За повідомленням пресслужби мерії Кременчука, вирішили запустити водограй, щоб жителі міста та мешканці з регіонів, які знайшли прихисток у Кременчуці, рятуючись від російських окупантів, мали можливість відпочити, помилуватися прекрасним і відволіктися від сумних спогадів.  

Сьогодні, 19 квітня, співробітники КП «Благоустрій Кременчука» демонтували покриття, яким у зимовий період була вкрита чаша фонтану та завезли обладнання, необхідне для запуску водограю. За два дні планують провести налагоджувальні роботи.

Окрім того, найближчим часом запустять фонтани в інших міських скверах – на бульварі Пушкіна та у сквері Ізюмова.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука

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Теги: фонтан Водограй сквер имени Бабаева сквер ім. Бабаєва бульвар Пушкіна сквер Андрея Изюмова
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