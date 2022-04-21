Окупанти на Херсонщині перенесли «референдум» на 27 квітня

Сьогодні, 05:31 Переглядів: 89

На Миколаївщині окупанти змушують місцеве населення під погрозою зброєю фейковим голосуванням обирати собі нову місцеву владу

Оперативне командування «Південь» повідомляє, що окупанти на Херсонщині вирішили перенести дату так званого референдуму на 27 квітня.

- На Херсонщині окупанти активізували підготовку до «референдуму». Дату імітації волевиявлення народу перенесли на 27 квітня. Намагаючись прискорити узаконення окупаційної влади, як завжди нехтують всіма законами і нормами. Те, що референдум призначено серед тижня, у робочий день, додатково підкреслює, що волевиявлення місцевого населення загарбників не цікавить, а в заготовленому сценарії відомий результат, - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що населені пункти області перебувають під постійними обстрілами.

- Навколо Олександрівки ворог намагався продовжити штурм, але успіху не мав. Нашим розвідпідрозділом виявлено та знищено два прихованих пости спостереження противника, - додали у командуванні.

Крім того, на Миколаївщині, в населених пунктах, поблизу адмінмежі з Херсонщиною окупанти змушують місцеве населення під погрозою зброєю фейковим голосуванням обирати собі нову місцеву владу, лояльну до загарбників.

Водночас ворог продовжує артилерійські удари по житлових кварталах та мирним мешканцям і самого Миколаєва та області.

Уточнюється, що корабельне угруповання ворогів в Чорному морі ані в кількості, ані в тактиці змін не зазнало.