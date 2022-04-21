Окупанти на Херсонщині перенесли «референдум» на 27 квітня

На Миколаївщині окупанти змушують місцеве населення під погрозою зброєю фейковим голосуванням обирати собі нову місцеву владу
Оперативне командування «Південь» повідомляє, що окупанти на Херсонщині вирішили перенести дату так званого референдуму на 27 квітня.
Водночас зазначається, що населені пункти області перебувають під постійними обстрілами.
Крім того, на Миколаївщині, в населених пунктах, поблизу адмінмежі з Херсонщиною окупанти змушують місцеве населення під погрозою зброєю фейковим голосуванням обирати собі нову місцеву владу, лояльну до загарбників.
Водночас ворог продовжує артилерійські удари по житлових кварталах та мирним мешканцям і самого Миколаєва та області.
Уточнюється, що корабельне угруповання ворогів в Чорному морі ані в кількості, ані в тактиці змін не зазнало.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер