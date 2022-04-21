МВС прогнозує війну з Росією на багато десятиліть, а Арестович - на кілька місяців

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у інтерв'ю Олесі Бацман сказав, що війна з Росією може розтягнутися на багато десятиліть.
Він припустив, що на «переворот свідомості» в РФ може знадобитися 10-20 років.
В ефірі 24 каналу радник голови Офісу президента Олексій Арестович озвучив новий прогноз щодо термінів бойових дій в Україні.
Він заявив, що активна фаза боїв триватиме до 9 травня. У разі отримання Україною західного озброєння війна закінчиться протягом наступних місяців.
Він припускає, що після цього росіяни стануть шовковими, підуть на переговори і заберуться щонайменше в такий стан, як було 23 лютого. Головна умова для цього варіанту - достатня кількість західної зброї, передусім артилерії.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер