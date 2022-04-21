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МВС прогнозує війну з Росією на багато десятиліть, а Арестович - на кілька місяців

Сьогодні, 06:03 Переглядів: 457

 

Тримаймо стрій

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у інтерв'ю Олесі Бацман сказав, що війна з Росією може розтягнутися на багато десятиліть.

- Війна з росіянами триватиме, як війна Ізраїлю з арабами. Тобто це буде процес, який буде розтягнутий на багато десятиліть... Вони хочуть, щоб нас не було. І до тих пір, поки в Росії не з'явиться лідер, який перемкне кнопку на пульті російської пропаганди і замість того, щоб звинувачувати українців у всіх гріхах, скаже: «Давайте ми будемо дружити», нічого не вийде, – сказав Геращенко.

Він припустив, що на «переворот свідомості» в РФ може знадобитися 10-20 років.

В ефірі 24 каналу радник голови Офісу президента Олексій Арестович озвучив новий прогноз щодо термінів бойових дій в Україні.

Він заявив, що активна фаза боїв триватиме до 9 травня. У разі отримання Україною західного озброєння війна закінчиться протягом наступних місяців.

- Сценарій цілком може бути такий - до 9 травня вони здохнуть, не зможуть активно наступати, а може це буде і раніше. А далі позиційна війна і до липня ми будемо їх потроху знищувати на нашій землі, - заявив Арестович.

Він припускає, що після цього росіяни стануть шовковими, підуть на переговори і заберуться щонайменше в такий стан, як було 23 лютого. Головна умова для цього варіанту - достатня кількість західної зброї, передусім артилерії.

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Автор: Руслана Горгола

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Теги: війна
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