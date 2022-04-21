Великий наступ росії на Донбасі ще не почався, ворог перевіряє сили ЗСУ - Данілов

росія ще може підтягувати у бій нові ресурси та резерви протягом наступних двох-чотирьох тижнів
Секретар РНБО України Олексій Данілов каже, що великий наступ російської армії на східному фронті ще не розпочався.
Про це він сказав в ефірі радіо НВ.
Секретар РНБО також застеріг від прогнозів щодо того, що ця битва за Донбас буде останньою та вирішальною: «Попереду ще може бути багато різних речей. Це не є, як раніше казали, останній і вирішальний бій. Це один з боїв, які точаться на території нашої країни з 2014 року».
Данілов зауважив, що росія ще може підтягувати у бій нові ресурси та резерви протягом наступних двох-чотирьох тижнів.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер