Великий наступ росії на Донбасі ще не почався, ворог перевіряє сили ЗСУ - Данілов

Сьогодні, 06:29 Переглядів: 265

Секретар РНБО України Олексій Данілов каже, що великий наступ російської армії на східному фронті ще не розпочався.

Про це він сказав в ефірі радіо НВ.

— 19 квітня зранку почалися бої на всій лінії фронту, який є на території Донецької, Луганської та Харківської областей. Але це була їх спроба на міцність наші Збройні сили. Спроба була невдала. На сьогодні вони будуть продовжувати ці спроби. Коли почнеться так званий великий наступ — це питання часу, — зазначив Данілов.

Секретар РНБО також застеріг від прогнозів щодо того, що ця битва за Донбас буде останньою та вирішальною: «Попереду ще може бути багато різних речей. Це не є, як раніше казали, останній і вирішальний бій. Це один з боїв, які точаться на території нашої країни з 2014 року».

Данілов зауважив, що росія ще може підтягувати у бій нові ресурси та резерви протягом наступних двох-чотирьох тижнів.

— Ми в жодному разі не маємо применшувати міцність нашого ворога: велика країна, людей багато, розуму — не зовсім. Вони там ще є. Крім того, останнім часом ми помітили, що з’являються лівійці і сирійці на фронті — так звані найманці. Тому казати, коли вони у них закінчаться, доволі складно, — каже секретар РНБО.