Завдяки притоку запчастин Україна збільшила свої ВПС на 20 літаків – США

Передача Україні запчастин для військових літаків дозволила Україні збільшити свої військово-повітряні сили на 20 літаків.
Як повідомляє CNN, таку заяву зробив високопоставлений чиновник США зі сфери оборони США.
Він не став уточнювати, яка країна надала запчастини для літаків, але додав - США та інші країни працювали «для того, щоб передати їм запчастини, необхідні для того, щоб підняти їх літаки у повітря».
Потік запчастин дозволив Україні розширити свій парк оперативних військових літаків, попри вторгнення Росії.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер