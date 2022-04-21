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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Завдяки притоку запчастин Україна збільшила свої ВПС на 20 літаків – США

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 122

 

Повнили запаси

Передача Україні запчастин для військових літаків дозволила Україні збільшити свої військово-повітряні сили на 20 літаків.

Як повідомляє CNN, таку заяву зробив високопоставлений чиновник США зі сфери оборони США.

Він не став уточнювати, яка країна надала запчастини для літаків, але додав - США та інші країни працювали «для того, щоб передати їм запчастини, необхідні для того, щоб підняти їх літаки у повітря».

Потік запчастин дозволив Україні розширити свій парк оперативних військових літаків, попри вторгнення Росії.

- Зараз у них більше літаків, ніж три тижні тому,- додає чиновник.
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Автор: Руслана Горгола

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Теги: війна літаки США
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