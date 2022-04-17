Дев'ятий рік війни з росією: 53-й день повномасштабного вторгнення

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24 лютого, о 5.00 путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом 52 діб. «ТелеграфЪ» увесь цей час оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію. Сьогодні ми продовжимо.

Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.

00.22. Бігуни у центрі Кременчука зобразили герб України. Хлопці та дівчата перелазили через паркан та пролазили крізь стіни та гаражі, щоб вийшовідеальний тризуб.

00.38 Після перебування російських військових на Сумщині у селі Білка було виявлено залишки хімічної зброї - зарин та інші речовини. Про це повідомив міський голова Тростянця Юрій Бова в ефірі Українського радіо. За його словами цією хімічною речовиною окупанти хотіли бити чи по Києву, чи по Полтаві, чи по інших містах.

01.01. У Власівці п’яний водій в’їхав у паркан школи

01.31. Під Харковом на російських боєприпасах підірвалися троє саперів, четверо поранені

02.03. На Донецькому та Луганському напрямку українські бійці відбили десять ворожих атак, знищили 15 танків.

