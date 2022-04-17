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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Під Харковом на російських боєприпасах підірвалися троє саперів, четверо поранені

Сьогодні, 01:31 Переглядів: 84

Міністр закликав жителів не чіпати боєприпаси та одразу викликати фахівців

Під час розмінування російських касетних боєприпасів під Харковом підірвалися троє саперів, четверо отримали поранення. Інформацію про загибель саперів Суспільному підтвердив керівник групи з піротехнічних робіт Ігор Овчарук.

Сапери підірвалися на залишках касетного боєприпасу, ввечері 16 квітня у телеефірі уточнив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

- На жаль, сьогодні трапилася трагічна ситуація під Харковом. При розмінуванні загинули три рятувальники. Це було буквально кілька годин тому. Четверо тяжкопоранених. Зокрема, загинув командир частини піротехніки. Якраз при розмінуванні вибухнула частина касетного боєприпасу. Є боєприпаси, до яких навіть фахівці обережно ставляться, і навіть в цих випадках трапляються дуже трагічні речі, - сказав Монастирський.

Міністр закликав жителів не чіпати боєприпаси та одразу викликати фахівців.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна Харків
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