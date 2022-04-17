Під Харковом на російських боєприпасах підірвалися троє саперів, четверо поранені

Міністр закликав жителів не чіпати боєприпаси та одразу викликати фахівців
Під час розмінування російських касетних боєприпасів під Харковом підірвалися троє саперів, четверо отримали поранення. Інформацію про загибель саперів Суспільному підтвердив керівник групи з піротехнічних робіт Ігор Овчарук.
Сапери підірвалися на залишках касетного боєприпасу, ввечері 16 квітня у телеефірі уточнив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Міністр закликав жителів не чіпати боєприпаси та одразу викликати фахівців.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер