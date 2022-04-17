У Власівці п’яний водій в’їхав у паркан школи

Сьогодні, 01:01 Переглядів: 107

У ГО “Стаття 5” повідомили, що до них надійшла інформація від мешканців смт. Власівка про те, що рухається автомобіль, що створює аварійну ситуацію, перевищує швидкість та порушує правила дорожнього руху. Прибувши на місце події побачили, що автомобіль зіштовхнувся із парканом школи. У зв’язку з чим одразу викликали співробітників поліції та затримали водія до приїзду правоохоронних органів.

Водій відмовився від проходження перевірки на стан сп’яніння. При спілкуванні із цим чоловіком були помітні ознаки алкогольного сп’яніння: різкий запах алкоголю, порушена координація та не чітка мова. На водія було складено ухвалу за ст. 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення та передано справу до суду.