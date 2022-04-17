Удар могли нанести по Полтаві: на Сумщині знайшли залишки хімічної зброї, яку залишили росіяни

Сьогодні, 00:39 Переглядів: 62

Українські захисники щодня розміновують нові ділянки, але все одно ще залишаються небезпечні місця, а деякі поля просто всіяні вибухонебезпечними предметами

Після перебування російських військових на Сумщині у селі Білка було виявлено залишки хімічної зброї - зарин та інші речовини. Про це повідомив міський голова Тростянця Юрій Бова в ефірі Українського радіо.

- Ми знайшли у селі Білка залишки хімічної зброї — це зарин та інші речовини. Виявили ампули. Зараз цим займається Служба безпеки України. Можливо, цією хімічною речовиною окупанти хотіли бити чи по Києву, чи по Полтаві, чи по інших містах.

За його словами, за місяць, що окупанти перебували у Тростянці, вони розставили багато своїх розтяжок, тому заміновано чимало кладовищ, лісопосадок, паркових зон, адміністративних об’єктів.

У Тростянці над розмінуванням щоденно працюють дві групи: одна із ДСНС, інша — з військових.

Українські захисники щодня розміновують нові ділянки, але все одно ще залишаються небезпечні місця, а деякі поля просто всіяні вибухонебезпечними предметами.