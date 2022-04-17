Удар могли нанести по Полтаві: на Сумщині знайшли залишки хімічної зброї, яку залишили росіяни

Українські захисники щодня розміновують нові ділянки, але все одно ще залишаються небезпечні місця, а деякі поля просто всіяні вибухонебезпечними предметами
Після перебування російських військових на Сумщині у селі Білка було виявлено залишки хімічної зброї - зарин та інші речовини. Про це повідомив міський голова Тростянця Юрій Бова в ефірі Українського радіо.
За його словами, за місяць, що окупанти перебували у Тростянці, вони розставили багато своїх розтяжок, тому заміновано чимало кладовищ, лісопосадок, паркових зон, адміністративних об’єктів.
У Тростянці над розмінуванням щоденно працюють дві групи: одна із ДСНС, інша — з військових.
Українські захисники щодня розміновують нові ділянки, але все одно ще залишаються небезпечні місця, а деякі поля просто всіяні вибухонебезпечними предметами.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер