Перелазили через паркан та лізли крізь стіни: Кременчуцькі бігуни утворили тризуб

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Вчора, 16 квітня, бігуни у центрі Кременчука зобразили герб України. Хлопці та дівчата перелазили через паркан та пролазили крізь стіни та гаражі, щоб вийшовідеальний тризуб.

Зауважимо, що у Мінську білорус під час пробіжок підтримує українців, які борються з російським окупантом. Чоловік «вимальовує» протягом бігу неймовірні маршрути. Він уже «зобразив» напис «Ой, у лузі червона калина», український тризуб і російського воєнного корабля, який іде у відомому напрямку.

Такі дії білоруса вже охрестили «пробіжками солідарності з Україною». Фото маршрутів із Мінська опублікувало опозиційне видання «Наша ніва».