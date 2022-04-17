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Перелазили через паркан та лізли крізь стіни: Кременчуцькі бігуни утворили тризуб

Сьогодні, 00:22 Переглядів: 74

 

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Вчора, 16 квітня, бігуни у центрі Кременчука зобразили герб України. Хлопці та дівчата перелазили через паркан та пролазили крізь стіни та гаражі, щоб вийшовідеальний тризуб. 

 

Зауважимо, що у Мінську білорус під час пробіжок підтримує українців, які борються з російським окупантом. Чоловік «вимальовує» протягом бігу неймовірні маршрути. Він уже «зобразив» напис «Ой, у лузі червона калина», український тризуб і російського воєнного корабля, який іде у відомому напрямку. 

Такі дії білоруса вже охрестили «пробіжками солідарності з Україною». Фото маршрутів із Мінська опублікувало опозиційне видання «Наша ніва».

 

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна тризуб біг
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