Українські військові відбили 10 ворожих атак та знищили 15 танків

Сьогодні, 02:03 Переглядів: 33

На Донецькому та Луганському напрямку українські бійці відбили десять ворожих атак, знищили 15 танків. Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних Сил.

- Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угрупованням Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 10 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 15 танків, 3 артилерійські системи, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника, - йдеться у повідомленні.

Також підрозділи протиповітряної оборони збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" та 2 крилаті ракети.