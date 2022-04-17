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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Українські військові відбили 10 ворожих атак та знищили 15 танків

Сьогодні, 02:03 Переглядів: 33

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!

На Донецькому та Луганському напрямку українські бійці відбили десять ворожих атак, знищили 15 танків. Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних Сил. 

- Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угрупованням Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 10 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 15 танків, 3 артилерійські системи, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника, - йдеться у повідомленні.

Також підрозділи протиповітряної оборони збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" та 2 крилаті ракети.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна
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