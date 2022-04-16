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Кременчук, Спорт

Футболісти «Кременя» провели перший товариський матч під час воєнного стану

Вчора, 23:29 Переглядів: 95

 

Команда близько місяця готується до змагань

Сьогодні, 16 квітня, футбольний клуб Кремінь провів перший контрольний матч під час воєнного стану. "Синьо-білі" у Кам’яних Потоках перемогли "Зорю" з села Попівка. Матч завершився з рахунком - 1:7. 

«Зоря» (Попівка) - «Кремінь» - 1:7

Голи: ? 73 - Галата 38, Кучеренко 45, ГНП 49, Ульянко 51, Ульянко 61, Куць 80, Азізов 81
«Кремінь» (1 тайм): ГНП, Азізов, Ульянко, Ульянов, ГНП, Пилипенко, ГНП, ГНП, П’ятибрат, Галата, Кучеренко
«Кремінь» (2 тайм): Єрмолов, Азізов, Пилипенко, ГНП, Ульянко, Молько, ГНП, ГНП, ГНП, ГНП, Куць

Зауважимо, що професійна команда "Кремінь" повернулася на поле майже разом з дитячою академією "Кремінь". 

«Кремінь» у Кременчуці повертається до тренувань
Дітлахи «Кременя» першими повернулися до тренувань на Полтавщині
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Автор: Альона Душенко

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Теги: футбол Кремінь
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