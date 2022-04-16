Нацполіція викрила підприємство, яке підтримувало російську армію: обшуки були на Полтавщині

Нині співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції проводять комплекс заходів, аби запобігти виведенню активів проросійських компаній, які можуть підтримувати росію у війні
Нацполіція викрила білоруське підприємство, власниками якого були росіяни. Прибуток від роботи з України відправляли на підтримку російської армії. За інформацією пресслужби поліції, обшуки також проходили на території Полтавської області.
Нині співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції проводять комплекс заходів, аби запобігти виведенню активів проросійських компаній, які можуть підтримувати росію у війні.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер