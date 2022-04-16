Нацполіція викрила підприємство, яке підтримувало російську армію: обшуки були на Полтавщині

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Нині співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції проводять комплекс заходів, аби запобігти виведенню активів проросійських компаній, які можуть підтримувати росію у війні

Нацполіція викрила білоруське підприємство, власниками якого були росіяни. Прибуток від роботи з України відправляли на підтримку російської армії. За інформацією пресслужби поліції, обшуки також проходили на території Полтавської області.

Нині співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції проводять комплекс заходів, аби запобігти виведенню активів проросійських компаній, які можуть підтримувати росію у війні.

- У ході слідства встановлено, що отриманий в Україні прибуток вказане підприємство розподіляло серед своїх власників та афілійованих осіб російської федерації. Останні сплачували податки у бюджет російської федерації, з якого безпосередньо здійснюється фінансування російських окупаційних військ.