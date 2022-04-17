Завтра попрощаються з випускником Кременчуцького льотного коледжу Миколою Воложським

Вчора, 23:29 Переглядів: 191

Від ракетного удару російськими військами по аеродрому Олександрії Кіровоградської області 15 квітня загинув уродженець Світловодська, авіаційний технік групи регламенту та ремонту (на вертольотах та авіаційних двигунах), головний сержант Микола Воложський. Про це повідомляє видання Світловодськ.

Микола Віталійович народився 3 вересня 1996 року у місті Світловодську. Навчався у загальноосвітній школі №5. Любив техніку і небо, тому після закінчення 9-го класу вступив у Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету за спеціальністю "Обслуговування повітряних суден та авіаційних двигунів". Після закінчення закладу обрав професію військового, ставши до лав Національної гвардії України, а паралельно вступив до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, адже мав ціль стати офіцером.

Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну застало його у військовій частині в Олександрії, де він проходив службу і де загинув при виконанні службового обов’язку.

На осінь Микола і його наречена планували весілля. У скорботі залишилися батьки, сестра та брат.

Прощання із загиблим відбудеться 18 квітня о 13:00 на центральній площі Світловодська.