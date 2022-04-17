Де завтра 18 квітня у Кременчуці не буде світла

Вчора, 23:02 Переглядів: 177

Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає, що 18 квітня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах. З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: вул. Академіка Герасимовича,

вул. 3-х Космонавтів,

вул. Уляни Громової,

пров. Дніпровський,

пров. Олександра Олеся,

пров. Новохацького

вул. 3-х Космонавтів,

вул. Ростовська,

вул. Дніпровська,

вул. Самойлова,

вул. Академіка Герасимовича,

вул. Чумацький шлях,

пров. Дніпровський,

пров. Спаський,

пров. Максима Рильського,

пров. Промисловий,

туп. Максима Рильського,

пр. Тупіковий

вул. Кооперативна,

вул. Проектна,

вул. Раїси Кириченко,

пров. Бакинський,

пров. Західний,

пров. Градизький,

пр. Червневий

вул. Василя Симоненка,

вул. Ігоря Сікорського,

вул. Ракетна,

вул. Луначарського,

вул. Кобзарська,

пров. Кутузова,

туп. Бажана

вул. Айвазовського,

вул. Володимира Винниченка,

вул. Утьосова,

туп. Айвазовського

вул. Багратіона,

вул. Суворова,

вул. Щаслива,

вул. Богуна,

вул. Сурікова,

вул. Рєпіна,

вул. Парізької Комуни,

вул. Черняховського,

вул. Левітана,

вул. Господарська,

вул. Попова,

вул. Нижня,

вул. Дружинницька,

пров. Суворова,

пров. Південний,

пров. Фізкультурний,

пров. Ударний,

пров. Спартаківський,

пров. Динамівський,

пров. Парковий,

пров. 1-й Парковий,

пров. 1-й Деповський,

пров. Господарський,

туп. Малокохнівський

вул. Зої Космодемьянської,

вул. Гетьмана Полуботка,

вул. Котляревського,

пров. Дмитра Демидюка,

пров. Тесленка

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