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Де завтра 18 квітня у Кременчуці не буде світла

Вчора, 23:02 Переглядів: 177

 

Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає, що 18 квітня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Академіка Герасимовича,
  • вул. 3-х Космонавтів,
  • вул. Уляни Громової,
  • пров. Дніпровський,
  • пров. Олександра Олеся,
  • пров. Новохацького
  • вул. 3-х Космонавтів,
  • вул. Ростовська,
  • вул. Дніпровська,
  • вул. Самойлова,
  • вул. Академіка Герасимовича,
  • вул. Чумацький шлях,
  • пров. Дніпровський,
  • пров. Спаський,
  • пров. Максима Рильського,
  • пров. Промисловий,
  • туп. Максима Рильського,
  • пр. Тупіковий
  • вул. Кооперативна,
  • вул. Проектна,
  • вул. Раїси Кириченко,
  • пров. Бакинський,
  • пров. Західний,
  • пров. Градизький,
  • пр. Червневий
  • вул. Василя Симоненка,
  • вул. Ігоря Сікорського,
  • вул. Ракетна,
  • вул. Луначарського,
  • вул. Кобзарська,
  • пров. Кутузова,
  • туп. Бажана
  • вул. Айвазовського,
  • вул. Володимира Винниченка,
  • вул. Утьосова,
  • туп. Айвазовського
  • вул. Багратіона,
  • вул. Суворова,
  • вул. Щаслива,
  • вул. Богуна,
  • вул. Сурікова,
  • вул. Рєпіна,
  • вул. Парізької Комуни,
  • вул. Черняховського,
  • вул. Левітана,
  • вул. Господарська,
  • вул. Попова,
  • вул. Нижня,
  • вул. Дружинницька,
  • пров. Суворова,
  • пров. Південний,
  • пров. Фізкультурний,
  • пров. Ударний,
  • пров. Спартаківський,
  • пров. Динамівський,
  • пров. Парковий,
  • пров. 1-й Парковий,
  • пров. 1-й Деповський,
  • пров. Господарський,
  • туп. Малокохнівський
  • вул. Зої Космодемьянської,
  • вул. Гетьмана Полуботка,
  • вул. Котляревського,
  • пров. Дмитра Демидюка,
  • пров. Тесленка
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Автор: Альона Душенко

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Теги: відкючення світла відключення електроенергії Полтаваобленерго
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