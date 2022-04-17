Де завтра 18 квітня у Кременчуці не буде світла
Вчора, 23:02
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Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» попереджає, що 18 квітня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Академіка Герасимовича,
- вул. 3-х Космонавтів,
- вул. Уляни Громової,
- пров. Дніпровський,
- пров. Олександра Олеся,
- пров. Новохацького
- вул. 3-х Космонавтів,
- вул. Ростовська,
- вул. Дніпровська,
- вул. Самойлова,
- вул. Академіка Герасимовича,
- вул. Чумацький шлях,
- пров. Дніпровський,
- пров. Спаський,
- пров. Максима Рильського,
- пров. Промисловий,
- туп. Максима Рильського,
- пр. Тупіковий
- вул. Кооперативна,
- вул. Проектна,
- вул. Раїси Кириченко,
- пров. Бакинський,
- пров. Західний,
- пров. Градизький,
- пр. Червневий
- вул. Василя Симоненка,
- вул. Ігоря Сікорського,
- вул. Ракетна,
- вул. Луначарського,
- вул. Кобзарська,
- пров. Кутузова,
- туп. Бажана
- вул. Айвазовського,
- вул. Володимира Винниченка,
- вул. Утьосова,
- туп. Айвазовського
- вул. Багратіона,
- вул. Суворова,
- вул. Щаслива,
- вул. Богуна,
- вул. Сурікова,
- вул. Рєпіна,
- вул. Парізької Комуни,
- вул. Черняховського,
- вул. Левітана,
- вул. Господарська,
- вул. Попова,
- вул. Нижня,
- вул. Дружинницька,
- пров. Суворова,
- пров. Південний,
- пров. Фізкультурний,
- пров. Ударний,
- пров. Спартаківський,
- пров. Динамівський,
- пров. Парковий,
- пров. 1-й Парковий,
- пров. 1-й Деповський,
- пров. Господарський,
- туп. Малокохнівський
- вул. Зої Космодемьянської,
- вул. Гетьмана Полуботка,
- вул. Котляревського,
- пров. Дмитра Демидюка,
- пров. Тесленка
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