Переможемо: 40-й день повномасштабного вторгнення росії

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24 лютого, о 5.00 Путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом тридцяти дев'яти діб. «ТелеграфЪ» увесь цей час оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію. Сьогодні ми продовжимо.

Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.

00.14 7-річний Тимур з Броварів разом з родиною переїхав на Полтавщину до бабусі. Хлопчик записав відео на підтримку України у війні й попросив маму надіслати його своєму кумиру - головному патрульному поліціянту України Євгену Жукову (позивний «Маршал»). Патрульними Полтави Маршал передав хлопчику свій шеврон.

00.35 Кременчужани та більшість українців отримали смс-розсилку із закликом розповісти свою історію війни. Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про безпечність такого повідомлення.

1.01 У Тернополі пролунав вибух, мер заявив про ракетний обстріл області. Над Славутою Хмельницької області збили ворожу ракету.