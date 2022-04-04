Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

ЦПД спростував фейки про непричетність терористів рф до геноциду на Київщині

Сьогодні, 06:27 Переглядів: 291

 

5 квітня відбудеться засідання Радбезу ООН, де розглянуть питання вбивств у Бучі
Після втечі російських загарбників з Київської області весь світ побачив злочини «руского міра», а заяви рашистських пропагандистів про непричетність до вбивств мирних українських громадян є неправдивими. Про це в Фейсбуці повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
- ЦПД при РНБО України підтверджує, що після втечі окупанта з Київської області, весь світ побачив злочини «русского мира», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на всі докази України та знімки/відео незалежних ЗМІ світу із Бучі, російське міноборони виставило заперечення. Зокрема, там стверджують: «Виїзди з Бучі не перекривали!»

- Тоді для кого були гуманітарні коридори? - запитують у ЦПД.
- Всі російські підрозділи повністю вийшли з Бучі ще 30 березня, - заявило міноборони рф.

Водночас рф опублікувала карти за 2.04.2022, де вказано, що окупанти ще були в області, наголосили в ЦПД.

- За весь час перебування російських військових у Бучі не постраждав жоден місцевий житель. Фото та відеокадри з Бучі — чергова «постановка» київського режиму для західних ЗМІ, - йдеться у заяві міноборони рф.

Разом з українською армією до міста зайшли незалежні ЗМІ. Всі фото та відеодокази вже опубліковано, наголосили в ЦПД.

Разом з тим ЦПД зазначили, що окупанти возили за собою мобільні крематорії не лише для приховування власних втрат, а й злочинів проти мирного населення України.

5 квітня відбудеться засідання Радбезу ООН, де розглянуть питання вбивств у Бучі.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: війна фейк
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 8 від 24 лютого 2022

Читати номер
Попередні випуски
Вверх