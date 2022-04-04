ЦПД спростував фейки про непричетність терористів рф до геноциду на Київщині

Після втечі російських загарбників з Київської області весь світ побачив злочини «руского міра», а заяви рашистських пропагандистів про непричетність до вбивств мирних українських громадян є неправдивими. П

- ЦПД при РНБО України підтверджує, що після втечі окупанта з Київської області, весь світ побачив злочини «русского мира», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на всі докази України та знімки/відео незалежних ЗМІ світу із Бучі, російське міноборони виставило заперечення. Зокрема, там стверджують: «Виїзди з Бучі не перекривали!»

- Тоді для кого були гуманітарні коридори? - запитують у ЦПД.

- Всі російські підрозділи повністю вийшли з Бучі ще 30 березня, - заявило міноборони рф.

Водночас рф опублікувала карти за 2.04.2022, де вказано, що окупанти ще були в області, наголосили в ЦПД.

- За весь час перебування російських військових у Бучі не постраждав жоден місцевий житель. Фото та відеокадри з Бучі — чергова «постановка» київського режиму для західних ЗМІ, - йдеться у заяві міноборони рф.

Разом з українською армією до міста зайшли незалежні ЗМІ. Всі фото та відеодокази вже опубліковано, наголосили в ЦПД.

Разом з тим ЦПД зазначили, що окупанти возили за собою мобільні крематорії не лише для приховування власних втрат, а й злочинів проти мирного населення України.

5 квітня відбудеться засідання Радбезу ООН, де розглянуть питання вбивств у Бучі.