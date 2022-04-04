Епіфаній заявив, що Кирил став на бік антихриста

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Митрополит Православної церкви України Епіфаній заявляє, що предстоятель Російської православної церкви Кирил зробив вибір на користь справ антихриста. Про це Епіфаній написав у Facebook.

- Йдеться про добро і зло як такі і про власний вибір для кожного: ти з Богом чи з дияволом? Кирил Гундяєв свій вибір на користь справ антихриста вже зробив. Закликаю тих, хто ще досі має його за свого пастиря – відкрийте очі, подивіться на отруйні плоди його вчення, віддаліться від беззаконного, не будьте далі його співучасниками!

Епіфаній підкреслив, що ідеологія «русского міра» є тим самим, чим є ідеологія нацизму, бо виправдовує насильство, вбивство, війну і геноцид, а тому має бути відкинута і засуджена так само, як засуджений нацизм.

- Співтворцями та провідниками цієї злочинної ідеології є очільник Московської патріархії Кирил Гундяєв та його поплічники. Він разом з підлеглими не лише всіляко розпалював це вогнище, але і відкрито, від імені Бога та Церкви, брехливими устами благословив катів та вбивць на їхню чорну справу, - наголосив голова ПЦУ.



