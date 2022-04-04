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Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ

Електронні декларації, підписані із сімейними лікарями, тепер необов’язкові

Сьогодні, 05:31 Переглядів: 1

Але дія вже підписаних декларацій не припиняється

Всі лікарі, які залишилися працювати в Україні у своїх закладах охорони здоров’я, отримують заробітну плату в повному обсязі, не зважаючи на те, чи лікарня працює, чи лікарня знищена, чи лікарня пошкоджена. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак в ефірі інформаційного телемарафону.

- Міністерство охорони здоров’я і особисто міністр з першого дня воєнної агресії проти України зробили максимум для того, щоб всі лікарі, які працювали в лікарнях, які сьогодні є на територіях чи тимчасово окупованих, чи в зоні бойових дій, вони також продовжували отримувати заробітну плату, не зважаючи на те, чи лікарня працює, чи лікарня знищена, чи лікарня пошкоджена, - сказала вона.

Щодо електронних декларацій, які українці підписали із сімейними лікарями, вона зазначила, що їх дія не припиняється, але і без декларації вся допомога надається у повному обсязі, за місцем проживання тієї чи іншої людини на будь-якій території.

- Що стосується декларацій, то так, декларації не потребуються, вони не вимагаються, вони не анулюються. Тобто, не припиняється їхня дія, але і без декларації вся допомога надається у повному обсязі. Аналогічно і екстрена медична допомога. Немає жодної прив’язки до місця проживання наших громадян. Ми працюємо всі, щоб наші громадяни могли отримати таку допомогу, - сказала Микичак.

Також вона повідомила інформацію про лікування наших співгромадян, які наразі знаходяться за кордоном.

- Треба звернути увагу, що велика частина наших громадян перебуває зараз за межами України, у багатьох європейських країнах. Вони мають статус біженців або отримали статус особи, яка перебуває під тимчасовим захистом. І це також передбачає медична страховка. Відповідно до медичної страховки, громадяни України у тих країнах отримають також і медичний супровід, тобто можуть звертатись і звертаються за медичною допомогою у лікарні первинної допомоги чи екстреної медицини наших друзів, наших партнерів, які пішли на зустріч Україні в такий важкий час для нашої держави, - зазначила заступниця міністра охорони здоров’я.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна сімейний лікар Декларація з лікарем
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