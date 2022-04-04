Генерал-полковник РФ заперечив небезпеку для окупантів у Рудому лісі біля ЧАЕС

Сьогодні, 05:03 Переглядів: 77

Як повідомляють у російських соцмережах, депутат Держдуми РФ, колишній командувач Повітряно-десантних військ, генерал-полковник Володимир Шаманов заявив, що жодної небезпеки для російських військових, які вирили окопи у Рудому лісі біля ЧАЕС, немає.

Так, за словами Володимира Шаманова, рудий ліс – це брехня. Партизани займали ці позиції «ще під час Великої Вітчизняної війни й жодної променевої хвороби не було», – заявив російський військовий, який має звання генерал-полковника.

Просто нагадаємо, що Чорнобильська катастрофа сталася 1986 року, а «Велика Вітчизняна війна» закінчилася у 1945 році.