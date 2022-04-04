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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

рф розраховує залучити під час мобілізації приблизно 60 тисяч осіб

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 0

 

Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 6.00

Розпочалася 40 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Збройні сили російської федерації продовжують збройну агресію проти України.

Військово-політичним керівництвом російської федерації розпочато заходи прихованої мобілізації резервістів, з метою приведення військових частин до штатів воєнного часу. Під час здійснення відбору кандидатів перевага надається особам, що вже мають бойовий досвід. Мобілізації підлягають рядовий, сержантський та офіцерський склад. Також визначені основні регіони для проведення мобілізації: Краснодарський край, Пермський край, республіки Дагестан, Інгушетія, Калмикія.

Основним мотиваційним чинником для резервістів залишається матеріальне заохочення. Крім того, серед російського населення поширюється думка, що учасники війни з Україною можуть покращити своє матеріальне становище за рахунок так званих «трофеїв», тобто грабежу і мародерства.

Командування збройних сил російської федерації розраховує залучити під час мобілізації приблизно 60 тисяч осіб.

Укомплектування озброєнням та військовою технікою до штатів воєнного часу відбуватиметься за рахунок зняття зі зберігання застарілої техніки. Деякі зразки зберігаються на базах та складах понад 30 років.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито сім ворожих атак, знищено дві одиниці броньованої техніки, сорок три автомобіля та міномет противника з розрахунком.

Зенітно ракетними військами Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено 6 повітряних цілей: три літаки (Су-34, Су-35 та літак ретранслятор Іл-22), один вертоліт та дві крилаті ракети. Щодо повітряного пункту управління на базі Іл-22, то стало відомо, що літак пошкоджений, розгерметизовано кабіну, пілотами здійснено аварійну посадку на аеродромі Ростов.

Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення військ противника, колонах військової техніки та логістичних центрах. Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України запобігають діяльності авіації ворога на визначених напрямках, здійснюють прикриття ударних груп, бомбардувальної та штурмової авіації.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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