В Україні формують нову логістичну систему – Мінінфраструктури

Зараз ведуться переговори зі світовими експертами з питань відновлення міст та створення інструментів для їхнього захисту
Міністерство інфраструктури створює гнучку логістичну систему для адаптації до зовнішніх загроз. Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.
Чиновник зазначив, що зараз ведуться переговори зі світовими експертами з питань відновлення міст та створення інструментів для їхнього захисту.
У відомстві додали, що на державному рівні розглядаються різні варіанти диверсифікації імпорту пального – проводяться переговори із найбільшими світовими постачальниками, підписуються угоди.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер