В Україні формують нову логістичну систему – Мінінфраструктури

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Зараз ведуться переговори зі світовими експертами з питань відновлення міст та створення інструментів для їхнього захисту

Міністерство інфраструктури створює гнучку логістичну систему для адаптації до зовнішніх загроз. Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

- У країні формується гнучка логістична система, що швидко реагує на зовнішні загрози та адаптується до них. Це важливо як у розрізі роботи підприємств, так і у забезпеченні оперативної евакуації населення із небезпечних зон, – заявив міністр Олександр Кубраков.

Чиновник зазначив, що зараз ведуться переговори зі світовими експертами з питань відновлення міст та створення інструментів для їхнього захисту.

- Маємо звикати до того, що фактор захисту життя проникатиме у всі сфери нашої діяльності: від побуту до роботи та подорожей. Тільки за таких умов українці зможуть реально розпочати процес відновлення економіки та розвитку власної незалежності, – вважає міністр.

У відомстві додали, що на державному рівні розглядаються різні варіанти диверсифікації імпорту пального – проводяться переговори із найбільшими світовими постачальниками, підписуються угоди.