На Київщині зв'язківці ціною власних життів затримали просування окупантів

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 198

Українські зв'язківці ціною власних життів затримали просування російських окупантів до Житомирської траси.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Бій у лісах Київської області йшов у 20 числах березня. Невелика військова частина зв'язківців до останнього чинила опір загарбникам, які незабаром почали рівняти територію військового гарнізону з землею. Вони використовували надпотужні артилерійські боєприпаси і авіабомби.

Українські військові змогли знищити «панцирник» і бронеавтомобіль «Тигр». Кілька бійців загинули від ворожих куль, ще близько десятка - від бомб і артилерії. Їх тіла змогли забрати тільки зараз.