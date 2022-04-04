Фінляндія розуміє, що без НАТО залишатися поруч із сусідом, як РФ просто немислимо - експерт

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 242

У Фінляндії петиція про вступ країни до НАТО набрала необхідних 50 000 підписів, тепер вона потрапить на розгляд до парламенту

Війна Росії проти України різко змінила настрої у фінському суспільстві щодо членства країни в НАТО, розповів в ефірі Радіо НВ Аркадій Мошес, директор дослідницьких програм Східного сусідства ЄС та Росії Фінського інституту міжнародних відносин.

- Це цілком імовірно і це феноменальні зміни у позиції як громадської думки, так і політичних еліт країни. Тому що так чи інакше протягом довгих десятиліть кількість прихильників НАТО у Фінляндії становила приблизно від 17 до 25% і не зростала. І всіх влаштовувала консенсусна позиція, що Фінляндія не знімаючи з порядку денного можливість будь-коли звернутися за членством у НАТО, але на даний момент не вважала це доцільним. І раптом протягом двох з половиною-трьох місяців з листопада минулого року до лютого — кількість прихильників НАТО зросла до 40, потім до 50 і зараз уже перевищує 60%, а кількість противників значно менша, — повідомив він.

Він зазначив, що Фінляндія демократична країна, тому хоч би яке відношення не було в різних політичних партій і різних політичних еліт — вони розуміють, що йти «проти течії» сьогодні вже неможливо.

- У країні триває підготовчий період. Наразі парламент готує відповідну доповідь. Знову ж таки, не ховається, що якщо буде прийнято рішення вступати чи ні — обидва ці варіанти мають негативні наслідки, але мені здається, що зараз усе вже, загалом, досить ймовірне. Тому що вже пройшли структурні зрушення, 79% фінів вважають Росію військовою загрозою і залишатися «один на один» з таким сусідом ніхто не хоче, - підсумував Мошес.

У Фінляндії петиція про вступ країни до НАТО набрала необхідних 50 000 підписів, тепер вона потрапить на розгляд до парламенту.

У фінській службі безпеки попередили, що найближчими місяцями Росія розгорне кампанію дезінформації, щоб вплинути на дебати про вступ країни до НАТО.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що країні настав час серйозно переглянути свою позицію щодо НАТО через війну Росії проти України.