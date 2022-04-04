Фінляндія розуміє, що без НАТО залишатися поруч із сусідом, як РФ просто немислимо - експерт

У Фінляндії петиція про вступ країни до НАТО набрала необхідних 50 000 підписів, тепер вона потрапить на розгляд до парламенту
Війна Росії проти України різко змінила настрої у фінському суспільстві щодо членства країни в НАТО, розповів в ефірі Радіо НВ Аркадій Мошес, директор дослідницьких програм Східного сусідства ЄС та Росії Фінського інституту міжнародних відносин.
Він зазначив, що Фінляндія демократична країна, тому хоч би яке відношення не було в різних політичних партій і різних політичних еліт — вони розуміють, що йти «проти течії» сьогодні вже неможливо.
У Фінляндії петиція про вступ країни до НАТО набрала необхідних 50 000 підписів, тепер вона потрапить на розгляд до парламенту.
У фінській службі безпеки попередили, що найближчими місяцями Росія розгорне кампанію дезінформації, щоб вплинути на дебати про вступ країни до НАТО.
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що країні настав час серйозно переглянути свою позицію щодо НАТО через війну Росії проти України.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер