На Полтавщині 7-річному фанату патрульної поліції вручили шеврон від «Маршала»

Сьогодні, 00:14 Переглядів: 118

7-річний Тимур з Броварів разом з родиною переїхав на Полтавщину до бабусі. Хлопчик наразі мешкає на Оржиччині. Тимур записав відео на підтримку України у війні з росією й попросив маму надіслати його своєму кумиру - головному патрульному поліціянту України Євгену Жукову (позивний «Маршал»).

Мама розповіла, що на відповідь не розраховували - розуміли, що і роботи багато і листів у соцмережах адресат отримує тисячі. Тому пояснила синові, що відповідь доведеться чекати довго, але Євген Жуков швидко відправив до нього в гості своїх «козаків».

Патрульними Полтави Маршал передав хлопчику свій шеврон. Аби здійснити дитячу мрію, полтавські поліціянти покатали Тимура на патрульній машині, дозволили сфотографуватись з автоматом і також подарували йому шеврони патрульної поліції та спецпідрозділу ТОР.

Тимур натомість попрохав передати своєму кумиру малюнок, на якому зобразив Перемогу України над окупантами та подякував воїнам, які захищають Україну.