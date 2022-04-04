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Моя історія війни в Україні: розкажи як виглядає війна зсердини

Сьогодні, 00:35 Переглядів: 120

 

Проєкт моя війна

Кременчужани та більшість українців отримали смс-розсилку із закликом розповісти свою історію війни. Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про безпечність такого повідомлення від Ukraine із посиланням на mywar.mkip.gov.ua, яке сьогодні отримали українці.

Моя історія війни в Україні - це сайт, створений Міністерством культури та інформаційної політики України, щоб громадяни розповідали свої історії війни для всього світу. Акаунт, з якого було здійснено розсилку повідомлення під назвою "Ukraine", належить Держспецзв'язку.

Мільйони українців стали безпосередніми свідками безпрецедентної для всього цивілізованого світу жорстокої війни росії проти України у самому центрі Європи. Розкажіть свою історію про війну в Україні! Нас має почути весь світ!

Якщо тобі є про що розповісти або почитати історії свідків - заходь на сайт Моя історія війни в Україні

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна
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