У Тернополі пролунав вибух, мер заявив про ракетний обстріл

Сьогодні, 01:01 Переглядів: 0

У Тернополі пролунав вибух, мер заявив про ракетний обстріл області. Над Славутою Хмельницької області збили ворожу ракету. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал у Telegram.

- У місті чути було вибух. Причини з’ясовуємо, - сказав Надал.

Мер повідомив, що повітряна тривога триває і попросив містян залишатися в захисному укритті. Він додав, що подача води, електроенергії, тепла відбувається в звичайному режимі.

Пізніше Надал додав, що очікує офіційних даних щодо ракетного обстрілу Тернопільщини від оперативного командування "Захід".