У Тернополі пролунав вибух, мер заявив про ракетний обстріл області. Над Славутою Хмельницької області збили ворожу ракету. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал у Telegram.
Мер повідомив, що повітряна тривога триває і попросив містян залишатися в захисному укритті. Він додав, що подача води, електроенергії, тепла відбувається в звичайному режимі.
Пізніше Надал додав, що очікує офіційних даних щодо ракетного обстрілу Тернопільщини від оперативного командування "Захід".
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер